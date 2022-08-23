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Тренер Бенфики: Должны сыграть против Динамо на наивысшем уровне с первых секунд матча

Наставник лиссабонцев поделился мыслями о втором поединке с киевлянами.
Сегодня, 12:49
Роджер Шмидт / Getty Images
Роджер Шмидт / Getty Images
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Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Поединок Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом матче киевская команда проиграла со счетом 0:2.

"Мы должны сыграть на наивысшем уровне с первых секунд матча. Мы сыграли хорошо в первом матче, но пока что мы лишь на полпути. Ощутили, что Динамо - это хорошая команда, опасная, и они будут биться за выход в групповой турнир. У нас есть преимущество благодаря тому, что мы будем играть при своих болельщиках, на своем стадионе, поэтому мы должны показать, что сильнее хотим попасть в групповой турнир.

В первом матче мы играли против очень хорошей команды, которая доставила нам немало проблем в обороне. Они адаптируют свою тактику, отталкиваясь от результата первого матча, поэтому очень важно не терять концентрацию с первых секунд.

Сейчас не время менять стартовый состав. Нам нужна предельно сфокусированная команда. Нам нужна лучшая команда на поле и лучшие запасные на скамейке. Я не скажу вам стартовый состав, но мы хотим сыграть лучшими", - приводит слова Шмидта официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция ответного матча Бенфика - Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бенфика Динамо Киев Роджер Шмидт
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