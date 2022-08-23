Давид Нерес: Ожидаю тяжелой игры против Динамо

Бывший вингер Шахтера Давид Нерес, выступающий ныне за Бенфику, поделился мыслями об ответном матче с Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Поединок Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом матче киевская команда проиграла со счетом 0:2.

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"Я ожидаю тяжелой игры, такой же, как и в первом матче. Наша цель - играть в свой футбол с первого удара по мячу и одержать победу.

Адаптация в команде проходит легко, все партнеры отлично приняли меня. Мы хотим выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, хорошо выступить там и завершить сезон завоеванием трофеев. А последующее возвращение в сборную Бразилии будет наградой за хорошо проделанную работу. Но сейчас я сконцентрирован на выступлениях за Бенфику, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей выиграть трофеи", - цитирует Нереса официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция ответного матча Бенфика - Динамо.