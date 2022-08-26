Директор Реала: Мы очень хорошо знаем Шахтер

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого испанский клуб сыграет с Лейпцигом, Шахтером и Селтиком.

По словам функционера, в каждом поединке Реалу предстоит показывать максимум для достижения результата.

"Это Лига чемпионов, каждая игра здесь очень сложная. Надо играть с желанием. Прошлый сезон был для нас очаровательным, этот боевой и победный дух мы попытаемся продемонстрировать на поле снова".

Бутрагеньо оценил уровень соперников мадридского клуба.

"Мы всегда хотим выигрывать в каждой игре, это наша цель, но мы отдаем себе отчет в трудностях. Лейпциг»дошел до полуфинала несколько лет назад, Шахтер мы знаем очень хорошо, потому что играли с ним несколько раз. Потом мы сыграем с Селтиком. Это будет трудным испытанием, учитывая атмосферу на их домашнем стадионе".

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"Мы должны быть готовы ко всему. Этот турнир действительно особенный, каждый момент может стать решающим", - отметил Бутрагеньо.

Ранее главный тренер Шахтера оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.