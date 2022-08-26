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"Будем биться до последнего": Срна оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера

Специалист высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:55
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
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Директор по футболу Шахтера Дарио Срна поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.

По словам функционера, команда будет биться до последнего, чтобы достойно выступить.

"В Лиге чемпионов легких групп не бывает. Будем биться до последнего. Реал – это, конечно, Реал. С Селтиком мы уже играли 18 и 15 лет назад. Лейпциг – хорошая команда. Потому скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше".

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"Ну, слушайте, играть надо. Готовимся через чемпионат. У нас молодая команда, новый тренер. Самое важное, чтобы получали удовольствие от игр, которые ждут нас. К сожалению, полные трибуны не будут в Украине, но я уверен, что будут в Варшаве. Придет много наших болельщиков, украинцев – они заслуживают, как и вся Украина, чтобы мы продемонстрировали хороший яркий футбол, чтобы они получали удовольствие от нашей игры.

Срна отметил уровень игры конкурентов.

"Лейпциг, как и мы, стартовал не очень хорошо: у них два очка в трех играх. Селтик не смотрел, а Реал – это Реал. Будем анализировать. Сначала нужно думать о Кривбассе, хорошо подготовиться. Затем – Рух. А после этого будем думать о Лиге чемпионов", - отметил Срна.

Ранее стало известно, когда Траоре сыграет за Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер Дарио Срна
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