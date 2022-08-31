Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА

Украинская команда поборется за выход в плей-офф турнира.

В среду, 31 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда Юношеской лиге УЕФА.

Единственным представителем Украины в турнире является Рух U-19, который выиграл молодежное первенство страны.

Соперником украинской команды стал представитель Польши - Заглембе Любин. Первую игру Рух проведет в качестве хозяев, а в ответной игре сыграет на поле соперника.

Первые матчи первого раунда Юношеской лиги УЕФА состоятся 14 сентября. Ответные матчи – 5-го октября.

Отметим, что в случае победы Руха над Заглембе, - украинская команда сыграет с победителем пары - Чиксереда Меркуря (Румыния)/Галатасарай (Турция).

Напомним, что в Лиге чемпионов сыграет донецкий Шахтер. Ранее украинский клуб узнал соперников по групповому этапу.