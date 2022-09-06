Зальцбург - Милан: Видео голов матча Лиги чемпионов
Представляем вашему вниманию видео голов австрийско-итальянского противостояния.
В Австрии на Ред Булл Арене в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились РБ Зальцбург и Милан.
В середине первого тайма счет в матче открыли хозяева точным ударом Ноа Окафора после передачи Фернанду.
Гол Ноа Окафора:
Но под самый перерыв в составе "россонери" голом отметился Алексис Салемакерс, которому ассистировал Рафаэль Леау.
Гол Алексиса Салемакерса:
В параллельной встрече донецкий Шахтер играет с другим представителем Ред Булла, с Лейпцигом. Следить за событиями в поединке можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.
Источник: MEGOGO