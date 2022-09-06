iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зальцбург - Милан: Видео голов матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов австрийско-итальянского противостояния.
Вчера, 23:12
Алексис Салемакерс / AC Milan
Алексис Салемакерс / AC Milan
0 0 0

В Австрии на Ред Булл Арене в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились РБ Зальцбург и Милан.

В середине первого тайма счет в матче открыли хозяева точным ударом Ноа Окафора после передачи Фернанду.

Гол Ноа Окафора:

Но под самый перерыв в составе "россонери" голом отметился Алексис Салемакерс, которому ассистировал Рафаэль Леау.

Гол Алексиса Салемакерса:

В параллельной встрече донецкий Шахтер играет с другим представителем Ред Булла, с Лейпцигом. Следить за событиями в поединке можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Милан зальцбург
0 0 0

Статьи по теме

Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:03
Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик
Вчера, 23:52
Лига Чемпионов23:52
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом
Лига Чемпионов23:51
Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:41
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
НБА23:36
Филадельфия подписала Лучшего шестого игрока 2020 года
Лига Чемпионов23:21
Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:12
Зальцбург - Милан: Видео голов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:10
ПСЖ - Ювентус: видео голов
Лига Чемпионов22:51
Бензема получил травму в матче с Селтиком
Теннис22:48
US OPEN-2022 (ATP): Рууд - первый полуфиналист турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK