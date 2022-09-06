Зальцбург - Милан: Видео голов матча Лиги чемпионов

В Австрии на Ред Булл Арене в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились РБ Зальцбург и Милан.

В середине первого тайма счет в матче открыли хозяева точным ударом Ноа Окафора после передачи Фернанду.

Гол Ноа Окафора:

Но под самый перерыв в составе "россонери" голом отметился Алексис Салемакерс, которому ассистировал Рафаэль Леау.

Гол Алексиса Салемакерса:

В параллельной встрече донецкий Шахтер играет с другим представителем Ред Булла, с Лейпцигом. Следить за событиями в поединке можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: MEGOGO