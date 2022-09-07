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Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик

Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов легко справился со своим оппонентом.
Сегодня, 00:03
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images
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Во вторник, 6 сентября, в Глазго состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Селтик принимал в гостях мадридский Реал. Встреча завершилась разгромной победой "бланкос" со счетом 3:0.

Первый тайм поединка для королевского клуба был омрачен травмой капитана и лидера команды Карима Бензема. Из-за повреждения колена француз не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился Эден Азар, который во втором тайме станет чуть ли не лучшим игроком вечера.

Но первые результативные действия состоялись без участия бельгийца - сначала Федерико Вальверде ассистировал Винисиусу, который открыл счет в матче.

Всего четырьмя минутами позднее свое слово сказал Азар, отдав голевую передачу на Луку Модрича, ставшего капитаном после замены Бензема. А за 15 минут до конца встречи уже сам Эден отметился голом, успешно замкнув передачу от Дани Карвахаля.

Вот таким образом "бланкос" начали свой путь в еврокубках. Но даже разгромная победа не позволила команде Карло Анчелотти возглавить квартет F, ведь донецкий Шахтер провел выдающийся поединок в Германии против РБ Лейпцига.

В следующем туре Реал на своем поле будет принимать "быков", а шотландцы отправятся в гости к "горнякам".

Селтик - Реал Мадрид 0:3
Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77.

Селтик: Харт - Юранович, Картер-Уикерс, Йенц, Тейлор - О'Райли (Муй, 72), МакГрегор, Хатате (Тернбулл, 72) - Абада (Маэда, 46), Якумакис (Фурухаси, 72), Жота (Хакшабанович, 82).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 46), Алаба, Менди - Модрич (Асенсио, 80), Чуамени (Камавинга, 71), Кроос, Вальверде - Бензема (Азар, 30), Винисиус (Родриго, 80).

Предупреждения: Маэда - Менди.

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