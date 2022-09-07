iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски

Команда Хави разобралась с аутсайдером группы.
Вчера, 23:54
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
0 0 0

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С каталонская Барселона на Камп Ноу встретилась с чешским клубом Виктория.

С самого старта матча Барселона захватила лидерство и уже на 13-й минуте забила первый гол - дебютным мячом в новой команде отметился Кессье.

Немногим позже свой первый гол в матче забил Роберт Левандовски. Под конец первого тайма Виктория ответила своим мячом, но польский нападающий успел еще до перерыва забить после подачи Дембеле.

В середине второго тайма Барселона провела ударные 5 минут и отметилась в это время еще двумя голами - Левандовски оформил хет-трик, а Торрес забил пятый гол.

Барселона - Виктория Плзень 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сикора, 44

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона
0 0 0

Статьи по теме

Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов
Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:51
Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Футбол00:43
Форвард Фенербахче: Матч против Динамо очень важен для нашей команды
Лига Чемпионов00:28
Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:08
Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили
Игровые00:06
Сборная Украины в упорной борьбе уступила Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу
Лига Чемпионов00:00
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски
Футбол23:54
Бавария обыграла Интер в первом туре группы смерти в ЛЧ
Лига Чемпионов23:52
Наполи с разгромным счетом обыграл Ливерпуль
Лига конференций23:27
Наставник АЗ - о матче с Днепром-1: Победит тот, кто лучше готов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK