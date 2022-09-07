Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С каталонская Барселона на Камп Ноу встретилась с чешским клубом Виктория.

С самого старта матча Барселона захватила лидерство и уже на 13-й минуте забила первый гол - дебютным мячом в новой команде отметился Кессье.

Немногим позже свой первый гол в матче забил Роберт Левандовски. Под конец первого тайма Виктория ответила своим мячом, но польский нападающий успел еще до перерыва забить после подачи Дембеле.

В середине второго тайма Барселона провела ударные 5 минут и отметилась в это время еще двумя голами - Левандовски оформил хет-трик, а Торрес забил пятый гол.

Барселона - Виктория Плзень 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сикора, 44