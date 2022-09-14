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Месси установил несколько уникальных достижений Лиги чемпионов

Аргентинец продолжает подтверждать тот факт, что он один из величайших игроков в истории футбола.
Вчера, 23:12
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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В Хайфе на стадионе Самми Оф в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сошлись Маккаби и ПСЖ.

В середине первой половины игры хозяева неожиданно вышли вперед, однако ближе к концу тайма французы восстановили паритет, благодаря голу Лионеля Месси.

Данное взятие ворот стало для аргентинца историческим. Согласно Opta, Месси стал первым игроком в истории, который забил в рамках Лиги чемпионов 39-ти разным командам. Ранее он делил первое место с Криштиану Роналду, у которого было 38 пораженных соперников.

К тому же Лионель забил в своем 18-м сезоне Лиги чемпионов подряд, что также является новым рекордом турнира.

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Напомним, что Криштиану Роналду не сможет никак повлиять на данную гонку рекордов, так как в этом сезоне он выступает в Лиге Европы в составе Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов ПСЖ Лионель Месси
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