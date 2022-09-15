Бенфика обыграла Ювентус, нанеся тому второе поражение подряд в Лиге чемпионов

Массимилиано Аллегри никак не настроит своих подопечных на победный лад, даже при собственных трибунах.

В Турине прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный Ювентус на своем поле принимал лиссабонскую Бенфику. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева достаточно быстро вышли вперед, благодаря голу Аркадиуша Милика на 4-й минуте поединка. Получив раннее преимущество, "старая синьора" уже по традиции отдала инициативу сопернику. И, как это часто бывает, он сравнял счет: под занавес тайма Жоау Мариу реализовал пенальти.

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Спустя десять минут после перерыва уже "орлы" получили статус лидера матча - постарался экс-игрок донецкого Шахтара Давид Нерес. И несмотря на то, что этот поединок был для Ювентуса домашним, и именно ему нужно было отыгрываться, ближе к следующему голу были португальцы.

Но встреча так и завершилась, ознаменовав второе поражение команды Макса Аллегри в группе Н. Бенфика же идет без потерь очков, уступая ПСЖ лишь по дополнительным показателям.

Ювентус - Бенфика 1:2

Голы: Милик, 4 - Мариу, 43 (пен.), Нерес, 55.

Ювентус: Перин - Бремер, Бонуччи, Данило - Куадрадо (Де Шильо, 58), Маккенни, Паредес, Миретти (Ди Мария, 58), Костич (Кин, 70) - Милик (Фаджоли, 70), Влахович.

Бенфика: Влаходимос - Ба, А. Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Фернандес (Эурснес, 81) - Нерес (Шикиньо, 81), Рафа Силва (Гонсалвеш, 86), Мариу (Дракслер, 86) - Рамуш (Муса, 82).

Предупреждения: Мирретти, Перин, Данило, Паредес - Ба, Мариу, Флорентину.