УЕФА возбудил дело против Селтика за анти-королевский баннер фанатов на матче против Шахтера

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и шотландским Селтиком завершился ничейным результатом 1:1. Данный поединок проходил в Варшаве, и фанаты "кельтов" пронесли на стадион то, из-за чего у клуба могут быть проблемы.

Как оказалось, шотландцы вывесили баннер: "Нах*й корону", что недвусмысленно намекает на недавнюю смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

Читай также: Петряк: Шахтер заслужил ничью с Селтиком

По ходу трансляции данный баннер попал в кадр, из-за чего комментатор BT Sport Роб МакЛин был вынужден извиниться перед телезрителями.

"Приношу извинения, если что-то увиденное в первые минуты кого-то оскорбило", - сказал МакЛин.

По информации журналиста Саймона Стоуна, УЕФА возбудил дело в отношении шотландского клуба.

"Доводим до вашего сведения, что против футбольного клуба Селтик возбуждено дело по поводу баннера, вывешенного во время их матча Лиги чемпионов УЕФА против донецкого Шахтера, который состоялся 14 сентября в Варшаве. Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в установленном порядке".

Напомним, что благодаря этой ничьей донецкий Шахтер набрал уже четыре очка после двух матчей в группе F. Впереди на команду Игоря Йовичевича ожидает двойное противостояние с мадридским Реалом.