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Петряк: Шахтер заслужил ничью с Селтиком

Украинец считается результат с шотландским клубом весьма закономерным.
Сегодня, 09:24
Иван Петряк / Getty Images
Иван Петряк / Getty Images
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Полузащитник Шахтера Иван Петряк высказался о ничье с Селтиком (1:1) в рамках матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Первый матч Селтик проиграл Реалу 0:3, поэтому им нужно было с первой минуты давить на нас. Потому они очень активно начали, забили быстрый мяч. Мы начали тяжело, это видели. Но потом мы сравняли счет, игра выровнялась. Думаю, мы заслуживаем ничью сегодня. Как минимум.

Селтик очень компактно играет, футболисты отрабатывают один в один до конца. Очень тяжело с таковыми в обороне. Но у нас было 3-4 момента, когда мы могли забить. Так же могли и пропустить. Достаточно ровная игра. Думаю, 1:1 – результат, показывающий игру на поле.

Поддержка трибун? Конечно, почувствовали. Хотел бы сказать – очень благодарен болельщикам, которые пришли нас поддержать. Конечно, мы хотим играть в Украине, скучаем по нашим болельщикам. Но такова ситуация в стране, все знают. Сегодня было очень много людей из Украины. Мы играем для них, для наших вооруженных сил, для нашей страны. Мы это ощущаем. Надеюсь, они тоже чувствуют, что мы отдали все, что могли.

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Касаемо выхода из группы, честно говоря, мы работаем от матча к матчу. Ибо есть и в чемпионате очень тяжелые игры. Мы не думаем о будущем, живем, готовясь к каждому матчу, неважно, кто будет – Реал или Металлист. Готовимся к каждому матчу отдельно. Всегда хотим первые места.

Тренер доволен, видел, как ребята сегодня отдались на поле. Он понимает тяжесть этого матча, важность. Все команды очень сильны. Поэтому одно очко – не очень плохо. Конечно, хотели выиграть, но будем разбирать наши ошибки", – сказал Петряк в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Реалом. Матч состоится 5 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Иван Петряк
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