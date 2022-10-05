Дружественный подарок: Яремчук "вручил" специальный приз Соболю после победы над Атлетико

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Брюгге на своем поле сенсационно обыграл мадридский Атлетико (2:0).

Лучшим игроком встречи был признан Ферран Хутгла, который забил и отдал голевую передачу.

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После поединка украинский нападающий Брюгге Роман Яремчук в Instagram-stories опубликовал забавную фотографию, на которой Соболь держит приз лучшему футболисту матча. Видимо, индивидуальная награда ему больше идет.

Стоит отметить, что Эдуард Соболь появился на поле на 78-й минуте, выйдя на замену. Роман Яремчук, в свою очередь, провел игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице группы Брюгге имеет девять очков за три туры, а у Атлетико, Порту и Байера по три балла.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Брюгге - Атлетико.