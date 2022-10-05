Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

В Мадриде на стадионе имени Альфредо Ди Стефано в рамках третьего тура Юношеской Лиги УЕФА встретились Реал и Шахтер. Матч, к сожалению, завершился бескомпромиссной победой "бланкос" со счетом 6:1.

Этот поединок прошел совсем не по сценарию украинской команды: всего два удара по воротам соперника за 90 минут. К тому же единственный гол был забит игроком Реала в собственные ворота.

Обзор матча:

В параллельной встрече шотландский Селтик добыл первую победу на групповом этапе, обыграв немецкий РБ Лейпциг со счетом 2:1.

Напомним, что в 22:00 состоится матч взрослых команд Шахтера и Реала в Лиге чемпионов. Следить за событиями данной игры можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: MEGOGO