Бенфика - ПСЖ 1:1 Видео голов и обзор матча

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов Бенфика встречалась с ПСЖ. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

ПСЖ удалось выйти вперед в счете первым. После удачной комбинации нападающий клуба Лионель Месси точным ударом поразил ворота соперника.

Под занавес тайма Бенфика сравняла счет. В свои ворота срезал мяч Данилу. Португалец забил грудью, однако данный гол не помог его команде, а лишь навредил.

Вашему вниманию видеообзор матча Бенфика - ПСЖ:

Бенфика - ПСЖ 1:1

Голы: Данилу, 41 автогол - Месси, 22

Бенфика: Влаходимос - Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо - Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину - Фернандес (Эурснес, 78), Нерес, Гонсалу Рамуш (Дракслер, 78).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 67) - Фабиан Руис, Верратти, Витинья - Месси (Сарабия, 81), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Фернандес, Гонсалу Рамуш - Руис, Неймар

Источник: MEGOGO