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Челси - Милан 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:22
Челси - Милан 3:0 Видео голов / Getty Images
Челси - Милан 3:0 Видео голов / Getty Images
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Челси на своем поле разгромно победил Милан (3:0).

Лондонский клуб вышел вперед на 24-й минуте благодаря голу Фофаны. 

На старте второго тайма Челси быстро забил два, а авторами голов стали Обамеянг и Джеймс.

Миланский коллектив имел моменты для реализации моментов, но так и не воспользовался ними.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Милан:

Челси - Милан 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62.

Челси: Кепа - Фофана, Силва, Кулибали - Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич, Чилуэлл - Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Милан: Татарушану - Дест, Калулу, Томори, Балло Туре - Беннасер, Тонали, Крунич, де Кетеларе, Леау - Жиру.

Предупреждения: Ковачич, Силва - Крунич, Балло Туре, Томори.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Челси Милан видео голов обзор матча
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