Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле разгромил Копенгаген (5:0).

В первом тайме английский клуб забил трижды: дубль оформил Холланд и автоголом отличился Хочолава.

После перерыва Манчестер Сити не сбавил атакующий потенциал, реализовал еще пару моментов. Марез и Альварес довели счет до неприличного - 5:0.

Копенгаген на протяжении всего поединка имел пару моментов, но забить гол престижа не сумел.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Копенгаген:

Манчестер Сити - Копенгаген 5:0

Голы: Холланд, 7, 32, Хочолава (АГ), 39, Марез, 55, Альварес, 77

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Льюис, 57), Диаш, Ляпорт, Гомес – Марез, Гюндоган, Силва (Вилсон-Эсбранд, 66), Грилиш – Холланд (Палмер, 46), Альварес.

Копенгаген: Грабара - Кристансен, Зоколова, Варво, Дикс (Анкерсен, 66) - Иоганнессон, Ларагер (Соренсен, 79), Стаменич, Дарами (Гарадьдссон, 56), Клаэссон (Мукайру, 66) - Карамоко (Йенсен, 46).

Предупреждение: Стаменич

Источник: MEGOGO