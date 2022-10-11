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УЕФА оштрафует Селтик за оскорбительный баннер в адрес королевы Елизаветы II на матче с Шахтером

Шотландцы понесут наказание за акт неуважения своих фанатов.
Сегодня, 19:02
Фанаты Селтика / Getty Images
Фанаты Селтика / Getty Images
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Перед стартом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком, который состоялся 14 сентября, камеры трансляции засекли баннер на секторе шотландцев.

Поклонники "кельтов" вывесили баннер с надписью "Нах*й корону" - это произошло неделю спустя после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

По информации The Athletic, УЕФА решил наказать Селтик денежным штрафом в размере 15 000 евро, поскольку баннер был сочтен "сообщением, не подходящим для спортивного мероприятия (т. е. провокационным баннером)".

Также на трибун висел другой баннер - "Сожалеем о вашей утрате, Майкл Фэган", отсылающий к человеку, который печально известен тем, что ворвался в спальню королевы в 1982 году.

Напомним, что тот поединок двух команд завершился ничьей 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов уефа селтик Шахтер Донецк
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