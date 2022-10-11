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Челси в большинстве обыграл Милан

Удаление в начале матча предрешило исход встречи.
Вчера, 23:57
Милан - Челси / Getty Images
Милан - Челси / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, в рамках 4 тура Лиги чемпионов Милан принимал Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление центрбека "россонери" Фикайо Томори на 17-й минуте, после чего лондонский клуб почувствовал себя намного увереннее в атаке.

Уже к концу первого тайма Челси сумел на два гола опередить соперника. Забитые мячи на свой счет записали Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В оставшееся время "синие" пытались увеличить свое преимущество, однако матч так и завершился победой гостей с перевесом в два мяча.

Милан - Челси 0:2

Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес (Балло-Туре, 80) - Крунич, Беннасер (Побега, 62), Браим Диас (Дест, 37), Тонали - Жиру (Ребич, 62), Рафаэл Леау (Ориги, 80).

Челси: Аррисабалага - Джеймс (Аспиликуэта, 62), Тиаго Силва, Кулибали - Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо - Маунт (Галлахер, 46), Обамеянг (Хавертц, 79), Стерлинг (Лофтус-Чик, 62).

Предупреждения: Маунт, Жиру, Стерлинг, Габбия, Крунич, Побега, Галлахер.

Удаление: Томори

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Челси Милан
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