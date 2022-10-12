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Селтик - Лейпциг 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:06
Селтик - Лейпциг / Getty Images
Селтик - Лейпциг / Getty Images
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик на своем поле принимал Лейпциг.

Победителем встречи стал немецкий клуб, который комфортно обыграл хозяев поля.

Голами в составе Лейпцига отметились Вернер и Форсберг, которые забили в заключительной части поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Селтик - Лейпциг:

Селтик - Лейпциг 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84

Источник: MEGOGO

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