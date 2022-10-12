Селтик - Лейпциг 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик на своем поле принимал Лейпциг.
Победителем встречи стал немецкий клуб, который комфортно обыграл хозяев поля.
Голами в составе Лейпцига отметились Вернер и Форсберг, которые забили в заключительной части поединка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Селтик - Лейпциг:
Селтик - Лейпциг 0:2
Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84
Источник: MEGOGO