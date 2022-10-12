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Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов, одолев Викторию Пльзень

Мюнхенская команда со стопроцентным показателем набранных очков лидирует в своей группе.
Вчера, 23:55
Бавария одержала победу над Викторией / Getty Images
Бавария одержала победу над Викторией / Getty Images
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В среду, 12 октября, мюнхенская Бавария в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встречалась на выезде с Викторией Пльзень.

Подопечные Юлиана Нагельсманна одержали четвертую победу в своем квартете, одолев чешского оппонента со счетом 4:2, и досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Еще в первом тайме мюнхенцы решили все вопросы, устроив разгром сопернику. Счет в поединке открыл Садио Мане, Томас Мюллер удвоил преимущество гостей, а после Леон Горецка оформил дубль. После перерыва хозяева поля смогли лишь сократить отставание усилиями Адама Влкановы и Яна Климента.

В параллельном матче группы Барселона и Интер выдали результативную ничью со счетом 3:3.

Бавария, набрав 12 очков, лидирует в своей группе, опережая Интер на пять пунктов. Барселона идет третьей с четырьмя баллами в активе. Виктория все свои четыре матча проиграла.

Виктория Пльзень - Бавария 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 - Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Виктория: Станек - Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, ﻿Емелка (Перница, 46) - Калвах, Буха - Копиц (Ирка, 25), Влканова (Пиларж, 81), Москера - Хоры (Климент, 46)

Бавария: Ульрайх - Мазрауи, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станишич - Киммих, Горецка (Гравенберх, 56) - Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70), Мане - Мюллер (Тель, 28)

Предупреждения: Москера, 78 - Мазрауи, 64, Забитцер, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария Виктория Пльзень
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