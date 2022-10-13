Тоттенхэм - Айнтрахт 3:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле добыл волевую победу над Айнтрахтом (3:2).
Лондонская команда первой пропустила, однако это не помешало им перевернуть игру еще в первом тайме. Главным героем стал Сон, который оформил дубль, а Кейн помог ему в этом.
Во втором тайме Айнтрахт приблизился к хозяевам, но уйти от поражения не сумел.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Тоттенхэм - Айнтрахт Ф 3:2
Голы: Сон, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) - Камада, 14, Алиду, 87.
Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер (Санчес, 78), Лангле - Эмерсон Роял, Хойбьерг (Хиль, 85), Бентанкур (Биссума, 67), Сессеньон - Ришарлисон (Скипп, 67), Кейн, Сон (Моура, 85).
Айнтрахт Ф: Трапп - Тута, Хасебе (Дина, 69), Ндика - Якич, Роде (Смолчич, 69), Соу, Ленц (Алиду, 69) - Линдстрем, Коло Муани (Борре, 69), Камада (Гетце, 78).
Предупреждения: Дайер, Бентанкур, Сессеньон - Тута, Хасебе, Смолич.
Удаление: Тута (вторая желтая).
На 90+2-й минуте Харри Кейн не реализовал пенальти (выше ворот).
Источник: MEGOGO