Тоттенхэм - Айнтрахт 3:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле добыл волевую победу над Айнтрахтом (3:2).

Лондонская команда первой пропустила, однако это не помешало им перевернуть игру еще в первом тайме. Главным героем стал Сон, который оформил дубль, а Кейн помог ему в этом.

Во втором тайме Айнтрахт приблизился к хозяевам, но уйти от поражения не сумел.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Тоттенхэм - Айнтрахт Ф 3:2

Голы: Сон, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) - Камада, 14, Алиду, 87.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер (Санчес, 78), Лангле - Эмерсон Роял, Хойбьерг (Хиль, 85), Бентанкур (Биссума, 67), Сессеньон - Ришарлисон (Скипп, 67), Кейн, Сон (Моура, 85).

Айнтрахт Ф: Трапп - Тута, Хасебе (Дина, 69), Ндика - Якич, Роде (Смолчич, 69), Соу, Ленц (Алиду, 69) - Линдстрем, Коло Муани (Борре, 69), Камада (Гетце, 78).

Предупреждения: Дайер, Бентанкур, Сессеньон - Тута, Хасебе, Смолич.

Удаление: Тута (вторая желтая).

На 90+2-й минуте Харри Кейн не реализовал пенальти (выше ворот).

Источник: MEGOGO