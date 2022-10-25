Битва за еврокубки: анонс на матч Селтик – Шахтер
Во вторник, 25 октября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер встретится с Селтиком (Шотландия).
В турнирной таблице группы "горняки" идут на третьем месте, имея пять очков после четырех туров. Шотландский коллектив замыкает квартет с одним баллом.
Селтик - Шахтер
Вторник, 25 октября, 22:00
Стадион: Селтик Парк, Глазго (Шотландия)
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Где смотреть матч?
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Последние результаты команд
Донецкий Шахтер идет в лидерах чемпионата Украины, имея 19 очков после семи сыгранных туров. В последней игре в рамках УПЛ подопечные Игоря Йовичевича разгромили Колос (3:0), а авторами голов стали Мудрик (дубль) и Лукас Тэйлор.
В Лиге чемпионом Шахтер показывает достойные результаты: победа над Лейпцигом (4:1), ничья с Селтиком (1:1), поражение и ничья с Реалом (1:2, 1:1).
Что касается Селтика, то шотландский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу страны. За первые 11 игр «кельты» набрали 30 очков – лишь одно поражение. В последнем туре Селтик в голевой игре обыграл Хартс (4:3), что позволило им оторваться от Рейнджерс.
В Лиге чемпионов шотландцы показывают неудовлетворительный результат – одно очко за четыре тура – ничья с Шахтером. В остальных встречах коллектив Ангелос Постекоглу проиграл – дважды от Лейпцига (1:3, 0:2) и Реала (0:3).
Кадровые новости
Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич не сможет рассчитывать на лидера команды – Марьяна Шведа, который продолжает восстанавливаться от травмы.
В составе шотландской команды точно не сыграют Карл Старфельт и Каллум Макгрегор, которые находятся в лазарете команды. Жота – лидер Сетика, однако его участие в матче тоже под вопросом, ведь недавно он получил повреждение.
Интересные факты
- Команды встречались между собой пять раз – по две победы у каждого и ничья, статистика голов в пользу Шахтера (7:4).
- Селтик проиграл семь последних домашних матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и забил лишь в одном из них;
- Селтик в 11-й раз играет на групповой стадии Лиги чемпионов (рекорд для Шотландии);
- В последний раз шотландцы играли на стадии группового этапа ЛЧ в сезоне-2017/18;
- Селтик выиграл три из пяти домашних матчей с украинскими клубами, уступив всего раз – Динамо;
- Шахтер в шестой раз подряд играет на стадии группового этапа ЛЧ (17-й раз в истории);
- В плей-офф Лиги чемпионов "горняки" играли лишь четыре раза (ни разу за последние четыре года);
Что ждать от игры
По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является шотландский клуб.
Несмотря на котировки, Шахтер имеет шансы зацепиться за очки. Пускай команда только сыгрывается, однако Йовичевичу удалось создать боеспособный коллектив, который в каждой игре борется за очки.
Селтик имеет феноменальную серию побед в чемпионате, однако в Лиге чемпионов проваливается. Так что последний шанс зацепиться за еврокубки – обыгрывать Шахтер, который может сыграть вничью и забронировать себе место в евровесне.
Учитывая мотивацию команд, то на поле мы увидим борьбу до финального отрезка, а до этого Селтик и Шахтер будут стараться найти ошибки в обороне друг друга. Ожидаем, что забьют обе команды, а встреча завершится вничью.
Мнение ISPORT: Ничья