Битва за еврокубки: анонс на матч Селтик – Шахтер

Во вторник, 25 октября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер встретится с Селтиком (Шотландия).

В турнирной таблице группы "горняки" идут на третьем месте, имея пять очков после четырех туров. Шотландский коллектив замыкает квартет с одним баллом.

Селтик - Шахтер

Вторник, 25 октября, 22:00

Стадион: Селтик Парк, Глазго (Шотландия)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Где смотреть матч?

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Последние результаты команд

Донецкий Шахтер идет в лидерах чемпионата Украины, имея 19 очков после семи сыгранных туров. В последней игре в рамках УПЛ подопечные Игоря Йовичевича разгромили Колос (3:0), а авторами голов стали Мудрик (дубль) и Лукас Тэйлор.

В Лиге чемпионом Шахтер показывает достойные результаты: победа над Лейпцигом (4:1), ничья с Селтиком (1:1), поражение и ничья с Реалом (1:2, 1:1).

Что касается Селтика, то шотландский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу страны. За первые 11 игр «кельты» набрали 30 очков – лишь одно поражение. В последнем туре Селтик в голевой игре обыграл Хартс (4:3), что позволило им оторваться от Рейнджерс.

В Лиге чемпионов шотландцы показывают неудовлетворительный результат – одно очко за четыре тура – ничья с Шахтером. В остальных встречах коллектив Ангелос Постекоглу проиграл – дважды от Лейпцига (1:3, 0:2) и Реала (0:3).

Кадровые новости

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич не сможет рассчитывать на лидера команды – Марьяна Шведа, который продолжает восстанавливаться от травмы.

В составе шотландской команды точно не сыграют Карл Старфельт и Каллум Макгрегор, которые находятся в лазарете команды. Жота – лидер Сетика, однако его участие в матче тоже под вопросом, ведь недавно он получил повреждение.

Интересные факты

Команды встречались между собой пять раз – по две победы у каждого и ничья, статистика голов в пользу Шахтера (7:4).

Селтик проиграл семь последних домашних матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и забил лишь в одном из них;

Селтик в 11-й раз играет на групповой стадии Лиги чемпионов (рекорд для Шотландии);

В последний раз шотландцы играли на стадии группового этапа ЛЧ в сезоне-2017/18;

Селтик выиграл три из пяти домашних матчей с украинскими клубами, уступив всего раз – Динамо;

Шахтер в шестой раз подряд играет на стадии группового этапа ЛЧ (17-й раз в истории);

В плей-офф Лиги чемпионов "горняки" играли лишь четыре раза (ни разу за последние четыре года);

Что ждать от игры

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является шотландский клуб.

Несмотря на котировки, Шахтер имеет шансы зацепиться за очки. Пускай команда только сыгрывается, однако Йовичевичу удалось создать боеспособный коллектив, который в каждой игре борется за очки.

Селтик имеет феноменальную серию побед в чемпионате, однако в Лиге чемпионов проваливается. Так что последний шанс зацепиться за еврокубки – обыгрывать Шахтер, который может сыграть вничью и забронировать себе место в евровесне.

Учитывая мотивацию команд, то на поле мы увидим борьбу до финального отрезка, а до этого Селтик и Шахтер будут стараться найти ошибки в обороне друг друга. Ожидаем, что забьют обе команды, а встреча завершится вничью.

Мнение ISPORT: Ничья