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Тоттенхэм - Спортинг 1:1: обзор матча и результат игры 26.10.2022

Еще и Антонио Конте на эмоциях заработал удаление.
Сегодня, 00:25
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images
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В Лондоне в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сошлись местный Тоттехэм и лиссабонский Спортинг. Встреча завершилась вничью 1:1.

В середине первой 45-минутки в составе гостей отличился Маркус Эдвардс, передавший привет команде, которая его воспитала. Несмотря на все усилия "шпоры" сумели отыграться только за 10 минут до конца матча - гол на счету Родриго Бентанкура.

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Уже в добавленное арбитром время казалось, что Харри Кейн вырвал для своей команды важнейшую победу, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Вскоре из-за своих бурных эмоций был удален Антонио Конте. Итальянский наставник не сможет находиться у бровки в последней игре группового раунда.

После пяти туров все команды группы D имеют шансы на выход в плей-офф: у Тоттенхэма, лидера квартета, 8 очков, у Спортинга и Айнтрахта - по 7, а у Марселя - 6. В заключительном туре англичане поедут в гости к французам, а "львы" будут принимать в гостях немецких "орлов".

Статистика матча Тоттенхэм - Спортинг 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 12 - 9
Атаки: 135 - 81

Тоттенхэм - Спортинг 1:1
Голы: Бентанкур, 80 - Эдвардс, 22.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис (Лангле, 82) - Доэрти (Хиль, 71), Хойбьерг, Бентанкур, Перишич - Моура (Эмерсон Роял, 82), Кейн, Сон.

Спортинг: Адан - Инасио, Коатес, Рейс - Порро, Морита (Фернандеш, 61), Угарте, Сантуш (Назиньо, 61) - Тринкан (Гомес, 71), Эдвардс (Фатау, 71), Паулиньо (Сен-Жюст, 75).

Предупреждения: Ромеро - Коатес, Угарте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Спортинг Лиссабон
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