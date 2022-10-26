Барселона - Бавария 0:3: обзор матча и результат игры 26.10.2022

Испанцы так и не нашли нужный рычаг, который позволил бы обыграть мюнхенцев.

В среду, 26 октября, на Камп Ноу в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимала в гостях Баварию. Встреча завершилась победой "ротен" со счетом 3:0.

Еще до старта поединка стало известно, что команда Хави Эрнандеса второй год подряд вылетает в Лигу Европы, так как Виктория Плзень не смогла ничего сделать с миланским Интером (0:4).

Но даже зная свое будущее, "сине-гранатовым" не удалось победить в матче, который уже ничего особо и не значил. Все решилось в первом тайме: Садио Мане на 10-й минуте открыл счет, а через некоторое время Эрик Максим Чупо-Мотинг удвоил преимущество немецкой команды.

Окончательный счет поединка был установлен уже в добавленное арбитром время ко второму тайму, отличился Бенжамен Павар.

Бавария выиграла все пять игр группового раунда, гарантировав себе первое место. Барселона же сегодня попрощалась с главным еврокубком Старого Света. А ведь до старта сезона у нее были планы на плей-офф.

Статистика матча Барселона - Бавария 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 0 - 7

Фолы: 14 - 13

Атаки: 133 - 80

Барселона - Бавария 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4.

Барселона: тер Штеген - Бельерин, Кунде (Гарсия, 67), Алонсо, Бальде - Кессье, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг - Дембеле (Фати, 67), Левандовски (Торре, 82), Педри (Рафинья, 58).

Бавария: Ульрайх - Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), Де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка (Забитцер, 46), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 67), Мане - Чупо-Мотинг (Мюллер, 63).

Предупреждения: Бускетс - Мазрауи, Горецка, Упамекано.