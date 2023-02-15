Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Боруссией Дортмунд
Украинец выйдет на поле с первых минут.
В среду, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Челси.
Главные тренеры огласили стартовые составы команд на поединок.
Наставник "синих" Грэм Поттер включил украинского полузащитника Михаила Мудрика в стартовый состав.
Chelsea tonight. 🔵@ParimatchGlobal | #UCL pic.twitter.com/B2QRy8Yr3t— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2023
Напомним, Мудрик перебрался в Челси в зимнее трансферное окно. Украинец за это время успел провести три матча, в которых не отметился результативными действиями.
Отметим, что на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.