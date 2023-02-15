Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Боруссией Дортмунд

Украинец выйдет на поле с первых минут.

В среду, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Челси.

Главные тренеры огласили стартовые составы команд на поединок.

Наставник "синих" Грэм Поттер включил украинского полузащитника Михаила Мудрика в стартовый состав.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси в зимнее трансферное окно. Украинец за это время успел провести три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, что на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.