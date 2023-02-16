Брюгге - Бенфика 0:2: обзор матча и результат игры 15.02.2023

Непонятно, за счет чего бельгийский клуб может перевернуть ход противостояния с "орлами".

В среду, 15 февраля, стадия 1/8 финала Лиги чемпионов продолжилась в Бельгии, где Брюгге принимал в гостях лиссабонскую Бенфику.

Экс-форвард "орлов" Роман Яремчук мог доказать своей бывшей команде, что его зря продали, однако Скотт Паркер так и не предоставил ему возможности - украинец просидел всю игру в запасе.

Брюгге смог забить гол за несколько минут до свистка на перерыв, отметился Денис Одой. Однако главный арбитр встречи после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за офсайда.

Зато после перерыва свой гол забили гости. Джек Хендри сбил соперника в собственной штрафной, а Жоау Мариу исполнил приговор, реализовав пенальти.

Пропущенный гол никак не повлиял на бельгийцев - они ничего не смогли поделать с обороной португальцев, которые продолжили владеть инициативой. Вместо спасения они получили добивание от экс-"горняка" Давида Нереса под самый занавес встречи.

Бенфика получила отличное преимущество перед ответной игрой. Брюгге же с таким выступлением не может претендовать на четвертьфинал еврокубка.

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Статистика матча Брюгге - Бенфика 1/8 финала Лиги чемпионов

Брюгге - Бенфика 0:2

Голы: Мариу, 51 (пен.), Нерес, 88.

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 4 - 14

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 10 - 8

Атаки: 116 - 130

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 2.74

Брюгге: Миньоле - Мата, Хендри, Мехеле, Майер - Одой (Нильсен, 65), Оньедика, Бьюкенен, Ванакен, Сова (Ютгла, 79) - Ланг.

Бенфика: Влаходимос - Ба, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью, Эурснес, Мариу (Невеш, 90+4), Рафа Силва (Нерес, 65), Рамуш (Гедеш, 65).

Предупреждения: Одой, Сова - Отаменди.