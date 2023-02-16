Лига чемпионов: лучший игрок недели

Стало известно, кто претендует на индивидуальную награду.

Завершились первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На поля турнира вышли восемь коллективов, проведших четыре матча.

Этого достаточно, чтобы выделить четверку игроков, которые будут претендовать на награду лучшего футболиста недели.

Претенденты на лучшего игрока тура

Рафаэль Леау (Милан) - сделавший 9 удачных обводок соперников и развивший скорость до 35 км/ч;

- сделавший 9 удачных обводок соперников и развивший скорость до 35 км/ч; Карим Адейеми (Боруссия Дортмунд) - забил победный гол в ворота Челси и всего нанес четыре удара.

- забил победный гол в ворота Челси и всего нанес четыре удара. Кингсли Коман (Бавария) – принес победу своей команде над ПСЖ точным ударом во втором тайме

принес победу своей команде над ПСЖ точным ударом во втором тайме Фредерик Эурснес (Бенфика) – помог команде обыграть Брюгге, набегал почти 14 км дистанции.

Отдать свой голос за одного из игроков можно на официальном сайте УЕФА.

На групповом этапе Лиги чемпионов эту награду получали Оливье Жиру (Милан), Мехди Тареми (Порту), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Андре Силва (Лейпциг), Кевин Де Брюйне (Ман Сити) и Роберт Левандовски (Бавария).

Напомним, что на этой стадии на этой неделе Украину представлял только вингер Челси Михаил Мудрик, который провел далеко не лучший свой поединок и получил очень низкую оценку.