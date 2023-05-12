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Назван автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Результативный удар Де Брюйне принес Манчестер Сити ничью в матче с Реалом.
Сегодня, 17:38
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне был признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей турнира.

Бельгийский хавбек на 67-й минуте противостояния с мадридским Реалом мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника и принес своей команде ничью.

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В голосовании Де Брюйне обошел авторов, собственно, всех остальных голов, забитых в двух поединках - Винисиуса Жуниора из Реала, а также Генриха Мхитаряна и Эдина Джеко из Интера.

Напомним, что в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Реал дома сыграл вничью 1:1 с Манчестер Сити, а Интер победил Милан со счетом 2:0.

Ответные матчи будут сыграны на следующей неделе. Интер встретится с Миланом 16 мая, а Манчестер Сити примет Реал 17 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Кевин Де Брюйне

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