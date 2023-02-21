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Стали известны составы на матч Ливерпуль - Реал

Обе команды подошли к матчу в довольно оптимальном сочетании.
Сегодня, 20:55
Тьяго Алькантара и Лука Модрич
Тьяго Алькантара и Лука Модрич

В рамках первого поединка 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на домашнем стадионе примет Реал. 

Тренеры команд в лице Юргена Клоппа и Карло Анчелотти определились с составами на игру.

Хозяева поля не сделали ни одного изменения в сравнении с поединком против Ньюкасла.

Ливерпуль: Алиссон - Трент, Ван Дейк, Гомез, Робертсон - Фабиньо, Байчетич, Хендерсон - Салах, Гакпо, Дарвин.

Запасные: Адриан, Келлехер, Карвалью, Милнер, Джонс, Фирмино, Кейта, Элиотт, Жота, Цимикас, Матип, Окслейд-Чемберлен

Что касается "сливочных", то с возвращением Бенземы в обойму Вальверде был возвращен в полузащиту, а Себальос на скамейку. Также вместо Начо сыграет Карвахаль.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба - Камавинга, Вальверде, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Кроос, Асенсио, Себальос, Лукас Васкес, Аррибас, Альваро, Марио Мартин, Одриозола. 

Напомниим, на нашем сайте доступна [link_local link_article_id="7167907"]]онлайн-трансляция матча Ливерпуль - Реал[[/link_local]].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид ЛЧ

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