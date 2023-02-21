Стали известны составы на матч Ливерпуль - Реал
В рамках первого поединка 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на домашнем стадионе примет Реал.
Тренеры команд в лице Юргена Клоппа и Карло Анчелотти определились с составами на игру.
Хозяева поля не сделали ни одного изменения в сравнении с поединком против Ньюкасла.
Ливерпуль: Алиссон - Трент, Ван Дейк, Гомез, Робертсон - Фабиньо, Байчетич, Хендерсон - Салах, Гакпо, Дарвин.
Запасные: Адриан, Келлехер, Карвалью, Милнер, Джонс, Фирмино, Кейта, Элиотт, Жота, Цимикас, Матип, Окслейд-Чемберлен
Что касается "сливочных", то с возвращением Бенземы в обойму Вальверде был возвращен в полузащиту, а Себальос на скамейку. Также вместо Начо сыграет Карвахаль.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба - Камавинга, Вальверде, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Кроос, Асенсио, Себальос, Лукас Васкес, Аррибас, Альваро, Марио Мартин, Одриозола.
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