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Челси повторил собственный антирекорд 30-летней давности

В очередной раз "пенсионеров" подвела их реализация.
Сегодня, 00:43
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Лондонский Челси безуспешно съездил на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского Реала, уступив со счетом 0:2.

Команда Фрэнка Лэмпарда заметно усложнила себе задачу выйти в полуфинал еврокубка, к тому же в ответной игре своей команде не поможет Бен Чилуэлл, получивший красную карточку.

Однако "синим" будет сложно претендовать на полуфинал, не исправив проблемы с реализацией. Как сообщает Opta, данный матч стал уже четвертым подряд во всех турнирах, в котором Челси не смог забить гол.

До этого англичане ушли с поля с нулем в графе забитых голов в трех матчах АПЛ: против Астон Виллы (0:2), Ливерпуля (0:0) и Вулверхэмптона (0:1)

Таким образом лондонский клуб повторил свой антирекорд 30-летней давности: последний раз подобное происходило в декабре 1993 года.

Отметить, что в параллельной встрече Милан снова обыграл Наполи. И как в случае с матчем Реал - Челси, у итальянцев не обошлось без удаления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид

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