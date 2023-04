Челси повторил собственный антирекорд 30-летней давности

Лондонский Челси безуспешно съездил на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского Реала, уступив со счетом 0:2.

Команда Фрэнка Лэмпарда заметно усложнила себе задачу выйти в полуфинал еврокубка, к тому же в ответной игре своей команде не поможет Бен Чилуэлл, получивший красную карточку.

Однако "синим" будет сложно претендовать на полуфинал, не исправив проблемы с реализацией. Как сообщает Opta, данный матч стал уже четвертым подряд во всех турнирах, в котором Челси не смог забить гол.

До этого англичане ушли с поля с нулем в графе забитых голов в трех матчах АПЛ: против Астон Виллы (0:2), Ливерпуля (0:0) и Вулверхэмптона (0:1)

4 - Chelsea have failed to score in four consecutive matches in all competitions for the first time since December 1993. Blank. pic.twitter.com/EHDdblMRPr