Мареска: Челси на правильном пути, но это долгий путь

В рамках пятого тура АПЛ Челси победил Вест Хэм.

После игры наставник «синих» Энцо Мареска поделился мыслями об игре своих подопечных. По словам итальянца, его коллектив на правильном пути, но это лишь его начало.

"С учетом показанной игры, трех набранных очков и того, что мы не пропустили - это было хорошее выступление. То, как игроки верят в идею, в стиль игры, как мы работаем без мяча - все это на самом высоком уровне.

Выступление Джексона и Палмера - топ-уровень.

Я думаю, что мы на правильном пути. Это долгий путь. Поскольку у нас сейчас хороший период, кажется, что все хорошо, но не все хорошо. Мы могли бы лучше атаковать, мы могли бы лучше защищаться. Самое главное - как игроки работают вместе".

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Также Мареска отдельно высказался об игре Николаса Джексона, который в этом сезоне показывает гораздо лучшую реализацию чем в прошлой кампании.

"Он фантастически играет. Он очень много работает без мяча. Когда форвард не использует шансов, это не значит, что он играет плохо, такое случается", - резюмировал специалист.



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