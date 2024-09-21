iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мареска: Челси на правильном пути, но это долгий путь

Наставник Челси прокомментировал успешный старт сезона.
Сегодня, 17:59
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

В рамках пятого тура АПЛ Челси победил Вест Хэм.

После игры наставник «синих» Энцо Мареска поделился мыслями об игре своих подопечных. По словам итальянца, его коллектив на правильном пути, но это лишь его начало.

"С учетом показанной игры, трех набранных очков и того, что мы не пропустили - это было хорошее выступление. То, как игроки верят в идею, в стиль игры, как мы работаем без мяча - все это на самом высоком уровне.

Выступление Джексона и Палмера - топ-уровень.

Я думаю, что мы на правильном пути. Это долгий путь. Поскольку у нас сейчас хороший период, кажется, что все хорошо, но не все хорошо. Мы могли бы лучше атаковать, мы могли бы лучше защищаться. Самое главное - как игроки работают вместе".

Читай также: Ученик Гвардиолы повторил его достижение на старте своей карьеры в АПЛ

Также Мареска отдельно высказался об игре Николаса Джексона, который в этом сезоне показывает гораздо лучшую реализацию чем в прошлой кампании.

"Он фантастически играет. Он очень много работает без мяча. Когда форвард не использует шансов, это не значит, что он играет плохо, такое случается", - резюмировал специалист.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

Статьи по теме

Ученик Гвардиолы повторил его достижение на старте своей карьеры в АПЛ Ученик Гвардиолы повторил его достижение на старте своей карьеры в АПЛ
Челси с дублем Джексона разгромил Вест Хэм Челси с дублем Джексона разгромил Вест Хэм
Челси предлагает Интеру Мудрика и еще двух игроков за их лидера - источник Челси предлагает Интеру Мудрика и еще двух игроков за их лидера - источник
Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:08
"Хочу поделиться своим мнением": Судаков высказался о незабитом пенальти Болоньи
Европа21:04
Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи
Европа20:45
Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского
Европа20:41
Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского
Европа20:16
Экс-игрок Барселоны, который критиковал росию, может оказаться на болотах
Украина19:57
Динамо и Рух сыграли в скучную нулевую ничью
19:45
Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф ЧМ-2024
Европа19:34
Голы двух украинцев не помогли Лехии победить в матче чемпионата Польши
Формула 119:20
Ферстаппен устроил акцию протеста после полученного штрафа
Европа18:59
Эвертон без Миколенко не сумел обыграть новичка АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK