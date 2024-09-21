Вест Хэм - Челси: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 21.09.2024
Украинец Михаил Мудрик второй раз подряд не вышел на поле.
В рамках 5-го тура АПЛ Челси в лондонском дерби встретился с Вест Хэмом.
«Синие» достаточно быстро обеспечили себе хорошее преимущество благодаря дублю сенегальца Николаса Джексона.
Сначала Николас отличился на 4-ой минуте, а затем на 16-ой. Больше в первом тайме команды не забивали.
Сразу же после начала второй 45-минутки коллектив Энцо Марески довел счет до разгромного. Голом отметился Николас Палмер.
Украинец Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных и второй раз подряд не вышел на поле.
Статистика матча АПЛ Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси 0:3
Голы: Джексон, 4, 16, Палмер, 47
xG: 0,87 - 2,34
Удары: 15 - 12
Удары в створ ворот: 7 - 5
Владение мячом: 52% - 48%
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