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Интер - Милан 1:0: обзор матча и результат игры 16.05.2023

Подопечные Пиоли не выглядели как команда, которой нужна победа.
Вчера, 23:56
Интер - Милан / Getty Images
Интер - Милан / Getty Images

Во вторник, 16 мая, на Сан-Сиро прошел ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом. Перед матчем "нерадзурри" вели в два мяча.

Команда ярко начали, обменявшись очень опасными моментами, пришлось Онане и Меньяну показать свой уровень. Но далее зрителей не ждало почти ничего интересного. Команды ясростно боролись, много фолили, но не создавали опасность у ворот друг друга.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Милан вовсе не казался командой, которой нужно забивать голы. Интер действовал увереннее и острее, и на 74-й минуте "нерадзурри" конвертировали игру в логичный гол.

Источник: Getty Images

После пропущенного гола Милан постарался обострить игру, но кроме забросов верхом в стороне Жиру подопечные Пиоли ничего не могли придумать. В итоге, уверенная победа Интера, который встретится в финале с победителем пары Реал - Манчестер Сити.

Источник: Getty Images

Статистика матча Интер - Милан полуфинала Лиги чемпионов

Интер - Милан 1:0      
Гол: Мартинес, 74

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 0.54
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 4 - 1     
Фолы: 15 - 22

Интер: Онана - Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66) - Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 85) - Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 85)

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Тиау (Калулу, 64), Эрнандес - Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76) - Жиру.

Предупреждения: Барелла, 79, Мартинес, 82 - Тиау, 56, Тонали, 79, Крунич, 82, Томори, 83

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