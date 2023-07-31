"Должны выйти агрессивными, с большим желанием": Кучер - об ответном матче с Панатинаикосом

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер высказался об ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

По словам наставника украинской команды, для достижения позитивного результата после поражения 1:3 нужно провести поединок с большим желанием.

"Конечно, Панатинаикос - опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков - те же Джуричич, Едвай, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол, и умеет играть в футбол.

Читай также: Основной хавбек Днепра-1 готов сыграть с Панатинаикосом, полностью восстановившись от травмы

То, что с нами случилось в первом матче, конечно, от того, что нам не хватило того опыта, который был у Панатинаикоса. Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов - это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для достижения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы - украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что ответный матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени. В первом поединке греческая команда одержала победу со счетом 3:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!