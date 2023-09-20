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Барселона - Антверпен 5:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 19.09.2023

Каталонцы покуражились на своем поле.
Сегодня, 07:22
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона обыграла Антверпен (5:0).

В первом тайме в составе "сине-гранатовых" забивали Феликс, Левандовски и был еще один автогол.

После перерыва Барселона продолжила забивать - португалец оформил дубль, а Гави установил финальный счет - 5:0.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Антверпен:

Барселона - Антверпен 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 автогол, Гави, 54

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу (Серджи Роберто, 76), Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Лопес, 58), Рафинья (Ферран Торрес, 68), Жоау Феликс (Ямаль, 68), Левандовски.

Антверпен: Бюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Эккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсия, 83), Баликвиша (де Лат, 61), Янссен (Иленикена, 60).

Предупреждение: Гави (36).

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