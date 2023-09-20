ПСЖ - Боруссия Д 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 19.09.2023
Французы успешно выступили на своем поле.
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Боруссию.
Счет в поединке был открыт только во втором тайме - Мбаппе успешно реализовал пенальти.
Через несколько минут парижане удвоили счет благодаря голу Хакими.
Боруссия пыталась изменить счет, но ничего не удалось.
Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Боруссия Д:
ПСЖ - Боруссия 2:0
Голы: Мбаппе, 49 пенальти, Хакими, 58
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