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ПСЖ - Боруссия Д 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 19.09.2023

Французы успешно выступили на своем поле.
Сегодня, 07:52
ПСЖ - Боруссия Д / Getty Images
ПСЖ - Боруссия Д / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Боруссию.

Счет в поединке был открыт только во втором тайме - Мбаппе успешно реализовал пенальти.

Через несколько минут парижане удвоили счет благодаря голу Хакими.

Боруссия пыталась изменить счет, но ничего не удалось.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Боруссия Д:

ПСЖ - Боруссия 2:0

Голы: Мбаппе, 49 пенальти, Хакими, 58

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

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