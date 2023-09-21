Бенфика - Зальцбург 0:2: обзор матча и результат игры 20.09.2023
В среду, 20 сентября, в Лиссабоне на Эштадиу да Луж состоялся поединок первого тура группы D Лиги чемпионов, в котором сошлись Бенфика и Зальцбург.
Матч начался с того, что Анатолий Трубин, вышедший в стартовом составе, "привез" пенальти в свои ворота, который, к счастью, не был реализован Каримом Конате.
Но украинец радовался не так уж и долго. Спустя всего десять минут Антонио Силва в своей штрафной рукой остановил мяч, за что увидел перед собой красную карточку.
Со вторым пенальти австрийцы не были такими расточительными - Роко Шимич оказался точен с "точки".
Несмотря на счет и удаление, португальцы продолжили играть, словно ничего и не произошло.
У них были хорошие возможности отыграться, но вместо этого на старте второго тайма они пропустили второй гол, в этот раз от Оскара Глуха.
Преимущество в счете и игроках Зальцбург не упустил и довел дело до логичного конца, победив Бенфику со счетом 2:0.
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Статистика матча Бенфика - Зальцбург первого тура группового этапа Лиги чемпионов
Бенфика - Зальцбург 0:2
Голы: Шимич, 15 (пен.), Глух, 51.
На 3-й минуте Карим Конате (Зальцбург) не реализовал пенальти (выше ворот).
Ожидаемые голы (xG): 1,63 - 3,37
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 9 - 19
Бенфика: Трубин - Ба, А. Силва, Отаменди, Аурснес - Кокчу (Шикинью, 72), Невес, Мариу (Морату, 16), Р. Силва (Гувея, 84), Ди Мария (Нерес, 72) - Муса (Тенгстедт, 84).
Зальцбург: Шлагер - Дедич, Байду (Соле, 71), Павлович (Пьонтковски, 89), Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Чергорд - Конате (Койта, 59), Шимич (Ратков, 71).
Предупреждения: Трубин, Р. Силва, Отменди - Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.
Удаление: Антонио Силва (Бенфика, игра рукой).
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