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Бавария - Галатасарай 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.11.2023

Немецкий коллектив вымучил победу над аутсайдером встречи.
Сегодня, 09:22
Бавария играла с Галатасараем / Getty Images
Бавария играла с Галатасараем / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала Галатасарай.

Команды длительное время не могли забить, а зрители не получить наслаждение от ярких моментов.

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Но за последние минуты встречи Бавария и Галатасарай сумели отличиться. В составе мюнхенцев дубль оформил Кейн, а за турков забил Бакамбу.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Бавария - Галатасарай в четвертом туре Лиги чемпионов:

Бавария - Галатасарай 2:1
Гол: Кейн, 80, 87 - Бакамбу, 90+3

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Лаймер, 72), Ким Мин Чже, Дэвис – Горетцкая, Киммих – Коман, Сане (Тель, 72), Мусиала (Мюллер, 40) – Кейн.

Галатасарай: Муслера - Боэ, Бардакджи, Санчес, Анхелиньо (Нельссон, 78) - Айхан (Сержиу Оливейра, 69), Торрейра - Зиеш (Йилмаз, 58), Заа (Бакамбу, 79), Актюркоглу -

Предупреждение: Дэвис – Бардакчи, Бурук

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария галатасарай

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