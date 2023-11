Голы дуэта из Атлетико, Холанда и Симонса поспорят за звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

🎯 Power & precision from Haaland 🪄 Xavi Simons' quick feet & finish ☄️ Morata's piledriver 📐 Lino picks out the far corner Who wins? #UCLGOTW || @Heineken

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...