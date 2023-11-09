Голы дуэта из Атлетико, Холанда и Симонса поспорят за звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

Определились претенденты, чьи голы особенно поразили людей из УЕФА.

УЕФА на своем официальном сайте начал традиционное голосование за звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Так, за награду соперничают сразу два представителя Атлетико, а именно Самуэль Лино и Альваро Мората, которые стали соучастниками уничтожения Селтика на Метрополитано со счетом 6:0.

Помимо игроков мадридского клуба, на награду также претендуют форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд и вингер РБ Лейпциг Хави Симонс.

Холанд отметился нетипичным для себя голом после удара из-за пределов штрафной площади в матче против Янг Бойз (3:0), а Симонс попал в голосование благодаря своему сольному проходу и классному обводящему удару в дальний угол ворот Црвены Звезды (2:1).

🎯 Power & precision from Haaland

🪄 Xavi Simons' quick feet & finish

☄️ Morata's piledriver

📐 Lino picks out the far corner



Who wins? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023

Стоит отметить, что Эрлинг Холанд также претендует на то, чтобы выиграть звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов за свое выступление против Янг Бойз.

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