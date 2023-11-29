Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2: обзор матча и результат игры 28.11.2023

"Горожане" словно дали фору сопернику, после чего принялись за дело, которое довели до конца.

Во вторник, 28 ноября, в Манчестере на Этихаде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились местный Сити и приезжий РБ Лейпциг.

Результат первого тайма оставлял серьезные вопросы к обороне команды Пепа Гвардиолы, которая не справилась с Луа Опендой. Еще в середине первой половины бельгиец оформил дубль, оставив не у дел центрбеков "горожан".

После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, но не они отыграли решающую роль.

Главной звездой вечера стал Фил Фоден, который на старте второго тайма отдал голевую на Эрлинга Холанда, затем забил сам, а за несколько минут до конца основного времени записал на свой счет второй ассист, в этот раз на Хулиана Альвареса.

Именно гол аргентинца принес Ман Сити победу, которая гарантировала команде первое место группы G. Последний тур будет формальностью, где Гвардиола наверняка применит ротацию.

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Статистика матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг 5-го тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2

Голы: Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 - Опенда, 13, 33.

Ожидаемые голы (xG): 1,66 - 0,38

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 10 - 11

Манчестер Сити: Ортега - Уокер (Альварес, 54), Аканджи, Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Гомес, 90+3) - Родри, Льюис, Силва - Фоден, Холанд, Грилиш (Доку, 54).

РБ Лейпциг: Блазвих - Клостерманн, Симакан, Люкеба, Раум - Зайвальд, Хайдара (Карвалью, 74), Шлягер (Кампль, 87) - Симонс (Поульсен, 74), Опенда (Шешко, 60), Форсберг (Баумгартнер, 60).

Предупреждение: Диаш.

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