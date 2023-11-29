Милан - Боруссия Д 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 28.11.2023

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан на своем поле уступил Боруссии Дортмунд (1:3).

Хозяева имели возможность первыми открыть счет, однако Жиру не реализовал пенальти. Через несколько минут "шмели" получили право пробить одиннадцатиметровый удар - Ройс хладнокровно забил.

До конца первого тайма Чуквуэзе позволил Милану сравнять счет. После перерыва немецкий гранд забил дважды - Байно-Гиттенс и Адейеми точно реализовали свои моменты. До конца встречи итальянцы так и не смогли избежать поражения.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Боруссия Д в пятом туре Лиги чемпионов:

Милан - Боруссия 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 - Ройс (пенальти), 10, Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69

Милан: Меньян - Калабрия, Тиав (Крунич, 53), Томори, Эрнандес - Лофтус-Чик, Адли (Йович, 77), Рейндерс - Чуквезе (Траоре, 77), Жиру, Пулишич

Боруссия (Дортмунд): Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебаини - Джан, Забитцер - Мален (Адееми, 56), Ройс (Брандт, 79), Байно-Гиттенс (Вольф, 66) - Фюллькруг

Предупреждения: Томори, 67 - Джан, 90+6

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