Тен Хаг: Команда дает мне надежду, что мы можем победить Баварию

Главный вопрос, сойдутся ли звезды, чтобы Манчестер Юнайтед победил соперника, который не проигрывает в группе Лиги чемпионов с 2017 года.

Манчестер Юнайтед обязан побеждать Баварию, чтобы претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уверен, что его подопечные в состоянии выполнить эту трудную задачу.

"Наша команда дает мне надежду. Мы не стабильны, но у нас также очень хорошие результаты и высокие показатели. Когда мы добьемся этого, мы сможем победить любого соперника", - цитирует нидерландца Sky Sports.

Бавария не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов с 2017 года. Однако недавние победные матчи против Челси и Эвертона убеждают тен Хага в том, что нет ничего невозможного.

"Я знаю, что эта команда может выступать на самом высоком уровне. Когда у нас будет подходящее настроение, дух и все будут к этому готовы, тогда мы сможем это сделать".

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"Олд Траффорд – не лучшее место для соперника. Но мы знаем, что все начинается с нас. Между командой и болельщиками очень сильная связь, они всегда поддерживают нас, даже когда у нас случаются неудачи. Мы должны взять на себя ответственность и зарядить болельщиков энергией".

Матч между Манчестер Юнайтед и Баварией состоится во вторник, 12 декабря. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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