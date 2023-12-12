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Хавбек Манчестер Юнайтед: В клубе нет токсичной атмосферы, как это было раньше

По словам Скотта МакТоминея, манкунианцы полностью поддерживают своего тренера.
Сегодня, 10:39
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

В преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Баварией состоялась пресс-конференция Эрика тен Хага и Скотта МакТоминея.

Шотландский полузащитник выступил в защиту своего наставника, который находится под давлением, заявив, что сейчас в клубе нет той токсичной атмосферы, которая была ранее.

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На вопрос, как команда может положить конец циклу увольнений тренеров на Олд Траффорд, МакТоминей ответил: "Это ответственность игроков. Мы это тоже знаем".

"У нас в раздевалке большие личности. Сейчас все не так, как с некоторыми другими тренерами, когда иногда атмосфера была немного токсичной — ребята полностью поддерживают тренера. Игроки могут запутаться в переводе, мы просто хотим, чтобы футбольный клуб преуспел. Все настолько просто", - цитирует игрока Sky Sports.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Бавария состоится во вторник, 12 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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