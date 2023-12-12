iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ланс - Севилья 2:1 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Французский клуб сыграет весной в еврокубках.
Вчера, 21:43
Ланс - Севилья / Getty Images
Ланс - Севилья / Getty Images

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ланс на своем поле принимал Севилью.

В первом тайме команды показывали скучную игру, не создав ни момента.

После перерыва французский коллектив открыл счет - Пшемыслав Франковский отметился голом.

В концовке встречи Севилья получила право пенальти. Серхио Рамос взял ответственность на себя, но забить не сумел. Однако арбитр усмотрел нарушения во время пробития пенальти, поэтому испанец перебивал. Вторая попытка оказалась успешной.

Испанцы организовали штурм ворот хозяев, но пропустили в ответ. Фюлжени установил финальный счет. Финальный результат матча позволил Лансу попасть в Лигу Европы, оставив Севилью на последнем месте.

Статистика матча Ланс - Севилья шестого тура Лиги чемпионов

Ланс - Севилья 2:1
Голы: Франковски, 63, Фюлжени, 90+6 - Рамос, 79 (пен.)

Ожидаемые голы (XG): 1.16 - 1.43
Владение мячом: 38%-62%
Удары: 3-10
Удары в створ: 2-4 
Фолы: 11-12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Ланс

Статьи по теме

Серхио Рамос – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов Серхио Рамос – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов
Севилью подозревают в подкупе арбитра, который рассудил финал Лиги Европы Севилью подозревают в подкупе арбитра, который рассудил финал Лиги Европы
ПСВ в большинстве отыгрался и победил в матче с Севильей ПСВ в большинстве отыгрался и победил в матче с Севильей
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:01
Бенфика вышла в Лигу Европы, добыв невероятную победу над Зальцбургом
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Реал без Лунина добыл волевую победу над Унионом - Кепа пропустил дважды
Лига Чемпионов23:55
Бавария в крайне унылом матче обыграла Манчестер Юнайтед
ММА23:23
Пимблетт: Для меня честь разделись октагон с Тони Фергюсоном
Лига Чемпионов23:15
После отстранения в УПЛ: Монзуль назначена на матч женской Лиги чемпионов
Европа22:54
Тебас стал президентом Ла Лиги
Киберспорт22:54
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Европа22:47
Стали известны сроки восстановления Холанда после травмы
Лига Чемпионов22:34
Серхио Рамос – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов
Европа22:21
Возлюбленная Роналду снялась в рекламе всемирно известного бренда ювелирных украшений
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK