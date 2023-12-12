Ланс - Севилья 2:1 обзор матча и результат игры 12.12.2023

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ланс на своем поле принимал Севилью.

В первом тайме команды показывали скучную игру, не создав ни момента.

После перерыва французский коллектив открыл счет - Пшемыслав Франковский отметился голом.

В концовке встречи Севилья получила право пенальти. Серхио Рамос взял ответственность на себя, но забить не сумел. Однако арбитр усмотрел нарушения во время пробития пенальти, поэтому испанец перебивал. Вторая попытка оказалась успешной.

Испанцы организовали штурм ворот хозяев, но пропустили в ответ. Фюлжени установил финальный счет. Финальный результат матча позволил Лансу попасть в Лигу Европы, оставив Севилью на последнем месте.

Статистика матча Ланс - Севилья шестого тура Лиги чемпионов

Ланс - Севилья 2:1

Голы: Франковски, 63, Фюлжени, 90+6 - Рамос, 79 (пен.)

Ожидаемые голы (XG): 1.16 - 1.43

Владение мячом: 38%-62%

Удары: 3-10

Удары в створ: 2-4

Фолы: 11-12

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