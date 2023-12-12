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ПСВ - Арсенал 1:1 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Команды обменялись голами и разделили очки.
Вчера, 21:42
ПСВ - Арсенал / Getty Images
ПСВ - Арсенал / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ принимал Арсенал. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На гол форврада лондонцев Эдди Нкетия на 41-й минуте хозяева смогли ответить забитым мячом нападающего Йорбе Вертессена в начале второго тайма.

Отметим, украинский фулбек Арсенала Александр Зинченко просидел на скамейке запасных весь матч.

По итогам шести туров группового этапа ЛЧ ПСВ занял вторую строчку с девятью баллами, а Арсенал стал первым, набрав 13 очков.

Статистика матча ПСВ - Арсенал Лиги чемпионов

ПСВ - Арсенал 1:1

Голы: Вертессен, 50 - Нкетиа, 42

Владение мячом: 47% - 54%        
Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.77
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 4 - 2
Фолы: 9 - 6

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Мауро Жуниор, Оппегор, ван Анхолт, Тилльман (Тил, 82), Сайбари (Дест, 74), Бакайоко (Бабади, 74), Вертессен, Пепи.

Арсенал: Рэмсдейл, Соареш (Райс, 62), Габриэл, Салиба (Уайт, 62), Кивер, Эль-Ненни (Эдегор, 62), Жоржиньо, Хавертц (Смит-Роу, 89), Троссард, Нелсон (Габриэл Жезус, 89), Нкетиа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ПСВ

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