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Антверпен - Барселона 3:2: видео голов и лучших моментов матча 13.12.2023

Бельгийцы хлопнули дверью в последней игре Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:32
Антверпен переиграл Барселону / Getty Images
Антверпен переиграл Барселону / Getty Images

Бельгийский Антверпен шокировал Барселону, добыв победу со счетом 3:2 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева поля открыли счет уже на второй минуте благодаря голу Вермерена. В первом тайме подопечные Хави сравняли - Торрес реализовал свой момент.

После перерыва Антверпен вновь повел в счете после гола Янссена.

В заключительные минуты Барселона сравняла счет, но уже через минуту Иленихена отправил третий мяч в сетку ворот испанцев. Каталонцам не хватило времени, чтобы избежать поражения.

Смотреть видео голов матча Антверпен - Барселона в Лиге чемпионов:

Антверпен - Барселона 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гую, 90+1

Антверпен: Бютез - де Лает, Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Эджуке (Корбани, 80) - Янссен (Иленихена, 79)

Барселона: Пенья - Форт (Канселу, 60), Кунде, Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес (Педри, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76) - Ямаль, Левандовский (Гую, 72), Ферран Торрес

Предупреждения: Вейндал, 23, де Лаэт, 90 - Ямаль, 42, Роберто, 53

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона антверпен

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