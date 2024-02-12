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"Полноценный вратарь": звезда Лейпцига оценил уровень Лунина

Петер Гулачи высказался о противостоянии с мадридской командой.
Сегодня, 22:07
Петер Гулачи / Getty Images
Петер Гулачи / Getty Images

Во вторник, 13 февраля, Лейпциг на своем поле примет Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер немецкого клуба Петер Гулачи оценил прогресс голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

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“Что я видел за последние несколько недель: Лунин был вторым вратарем, после травмы Тибо Куртуа пришел Кепа. А когда он получил травму, то играл Лунин. Он великолепно действует при выходах один на один. У Лунина есть сильные качества. Это полноценный вратарь.

Мы знаем о качестве Реала. Винисиус провел фантастическую последнюю игру. Есть Родриго. Можно назвать их всех. У Мадрида огромное качество в полузащите. Да, нет Беллингема, но не надо сосредотачиваться на одном игроке. Даже при его отсутствии у Реала сильная атака.

Победа РБ Лейпциг над Реалом в прошлом сезоне ЛЧ? Команда была полна энергии. Это то, что нам нужно сейчас. Не хватает некоторых людей, которые были тогда, но у нас есть новые игроки. Это будет другая игра", - приводит слова Гулачи AS.

Матч РБ Лейпциг – Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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