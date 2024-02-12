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Анчелотти оценил шансы Реала на победу в Лиге чемпионов

Итальянец с позитивом высказался о форме своей команды.
Сегодня, 21:21
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями перед матчем с РБ Лейпцигом в рамках Лиги чемпионов.

"Мы в хорошей форме, мотивированы и заряжены. Нам очень нравится Лига чемпионов. Нас ждет сильный соперник, умелый, играющий с высокой интенсивностью, так что нам нужно сыграть идеально и в защите, и в атаке – а там у нас настоящие мастера.

Не знаю, лучший ли это сезон в моей карьере. С точки зрения результатов – возможно. Мы проиграли только дважды. У нас крепкая, серьезная, мотивированная команда, в которой хорошая атмосфера. Каждый вносит свой вклад. Сейчас все хорошо. Мы находимся в хорошем положении на этой стадии сезона, учитывая все трудности. Благодаря мастерству футболистов мы смогли выйти на свой лучший уровень".

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"Моя мотивация всегда высока, потому что мне нравится то, что и где я делаю. Мне нравится состав, нравятся игроки в моем распоряжении.

Для болельщиков мадридцев Лига чемпионов – это самое важное соревнование, потому что в нем мы добились наибольшего успеха. Мы будем бороться за успех и начнем с Лейцпига – сильного соперника", – сказал итальянец в интервью Diario Sport.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Реал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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