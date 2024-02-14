iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 видео голов и лучших моментов матча 13.02.2024

Вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала главного еврокубка.
Сегодня, 00:55
Манчестер Сити одержал победу над Копенгагеном / Getty Images
Манчестер Сити одержал победу над Копенгагеном / Getty Images

Во вторник, 13 февраля, Копенгаген встречался дома с Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Горожане", владея преимуществом на протяжении поединка, уверенно подтвердили статус очевидного фаворита в этой паре и одержали победу со счетом 3:1.

Читай также: Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном

Манчестер Сити вышел вперед уже на десятой минуте встречи после гола Кевина Де Брюйне. Копенгагену удалось ненадолго сравнять счет усилиями Магнуса Матссона, но перед перерывом Бернарду Силва забил второй мяч "горожан" с передачи Де Брюйне. Точку в первой части противостоянии команд в компенсированное время поставил Фил Фоден, которому ассистировал все тот же бельгийский хавбек.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Копенгаген - Манчестер Сити 1:3

Голы: Матссон, 34 - Де Брюйне, 10, Силва 45+1, Фоден, 90+2

Копенгаген: Грабара - Елерт, Вавро, Маккенна, Дикс - Маттсон (Ларссон, 81), Фальк, Гонцалвеш (Хойлунд, 70) - Ашури (Соренсен, 81), Клаэссон (Корнелиус, 55), Эльюнусси

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз, Аке - Родри - Силва (Нуньеш, 78), Де Брюйне, Грилиш (Доку, 21), Фоден - Холанд

Предупреждения: Фальк, 71, Дикс, 74.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: копенгаген Манчестер Сити видео голов обзор матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном
Гвардиола: Все в Ман Сити верят, что нам по силам выиграть Лигу чемпионов снова Гвардиола: Все в Ман Сити верят, что нам по силам выиграть Лигу чемпионов снова
Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Феноменальная игра Лунина - в видеообзоре матча РБ Лейпциг - Реал Мадрид Феноменальная игра Лунина - в видеообзоре матча РБ Лейпциг - Реал Мадрид
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира состоялась женская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Феноменальная игра Лунина - в видеообзоре матча РБ Лейпциг - Реал Мадрид
Лига Чемпионов00:55
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Европа00:46
Лунин - лучший игрок матча Реал - РБ Лейпциг по версии статистических порталов
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Реал одержал минимальную победу над Лейпцигом, Манчестер Сити обыграл Копенгаген
Европа00:20
Лунин установил два личных рекорда в матче против РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:02
Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном
Европа00:00
Реал с помощью великолепной игры Лунина минимально победил РБ Лейпциг
Вчера, 23:44
Европа23:44
Хавбек Реала отпраздновал гол в ворота РБ Лейпциг в стиле травмированного Беллингема
Бокс23:32
Брат Фьюри признался, оказывался ли Тайсон в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком
Европа23:05
Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK