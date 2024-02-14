Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 видео голов и лучших моментов матча 13.02.2024

Во вторник, 13 февраля, Копенгаген встречался дома с Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Горожане", владея преимуществом на протяжении поединка, уверенно подтвердили статус очевидного фаворита в этой паре и одержали победу со счетом 3:1.

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Манчестер Сити вышел вперед уже на десятой минуте встречи после гола Кевина Де Брюйне. Копенгагену удалось ненадолго сравнять счет усилиями Магнуса Матссона, но перед перерывом Бернарду Силва забил второй мяч "горожан" с передачи Де Брюйне. Точку в первой части противостоянии команд в компенсированное время поставил Фил Фоден, которому ассистировал все тот же бельгийский хавбек.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Копенгаген - Манчестер Сити 1:3

Голы: Матссон, 34 - Де Брюйне, 10, Силва 45+1, Фоден, 90+2

Копенгаген: Грабара - Елерт, Вавро, Маккенна, Дикс - Маттсон (Ларссон, 81), Фальк, Гонцалвеш (Хойлунд, 70) - Ашури (Соренсен, 81), Клаэссон (Корнелиус, 55), Эльюнусси

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз, Аке - Родри - Силва (Нуньеш, 78), Де Брюйне, Грилиш (Доку, 21), Фоден - Холанд

Предупреждения: Фальк, 71, Дикс, 74.

Источник: MEGOGO

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